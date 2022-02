UBS Dr. Wilson Nogueira é reinaugurada no Distrito São José

Da Redação

Em Jandaia do Sul a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Wilson Nogueira foi reinaugurada nesta sexta-feira (11), no Distrito São José.

Esta é a segunda UBS entregue reformada com recursos do Governo do Estado do Paraná, em breve serão entregues as outras quatro unidades que já estão em andamento.

O prefeito Lauro Junior acompanhado da primeira dama Stella Silva, vice-prefeito Fifa, vereadores, diretor do Departamento de Saúde Tadeu Rocco e sua equipe, receberam a família do Dr. Wilson Nogueira representada pela esposa Elizabeth Persona Nogueira, filhas, netos e genros para homenagear o médico aos serviços prestados à população.

"Dr. Wilson deixou um legado como homem, médico, pai de família e político," diz o prefeito.