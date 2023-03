UBS central retoma entrega de medicamentos controlados em Marilândia

Da Redação

A Prefeitura de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, norte do Paraná, retomou a entrega de medicamentos controlados na Unidade Básica de Saúde (UBS) central no período da manhã e da tarde. A retomada na distribuição de medicamentos de uso controlado foi possível após a contratação de um novo farmacêutico que atenderá das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Conforme a portaria nº344 de 12\05\1998 do Ministério da Saúde: A dispensação de medicamentos controlados deve ser feita exclusivamente por farmacêuticos, sendo proibida a delegação da responsabilidade sobre o controle dos medicamentos a outros funcionários. Por esse motivo no ano passado a entrega dos medicamentos no ano passado só estava sendo feita no período da tarde.

A Secretaria de Saúde contava com apenas um farmacêutico que tinha carga horária de 20 horas semanais, e para resolver o problema e atender toda a população um novo profissional foi contratado através de um processo seletivo. Agora a UBS conta com o atendimento na farmácia o dia todo das 08h às 12h e das 13h às 17h.

“Realizamos o PSS e contratamos um novo farmacêutico para ampliar o atendimento à população. Muitos não podiam buscar os remédios na parte da tarde, e agora temos um responsável para a entrega todos os dias nos dois períodos”, disse a Secretária de Saúde Maria Berçaline.

