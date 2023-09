Trote em lancheria movimenta Polícia Militar em Ivaiporã

Na noite de quarta-feira (27) uma mobilização policial em Ivaiporã, na Avenida Minas Gerais em frente a Esfiharia e Lancheria Kandahalli, chamou a atenção da população.

As informações iniciais eram de assalto, no entanto, a Polícia Militar (PM) esclareceu que se tratava de um trote ou tentativa de golpe.

Nas redes sociais a empresa divulgou nota esclarecendo o fato.

Veja a nota divulgada pela Kandahalli



Na noite de hoje, por volta das 19:00, fomos vítimas de um trote ou tentativa de golpe baseado em terror psicológico.

Somos uma empresa de caráter familiar, onde, além dos nossos colaboradores, trabalham membros da nossa própria família. No momento da ligação, minha filha estava no caixa e apenas mulheres estavam presentes no salão do restaurante.

O indivíduo que efetuou a ligação adotou um tom agressivo, fazendo ameaças de que, se não separássemos dinheiro, indivíduos armados entrariam nas instalações. Imediatamente, desligamos o telefone e acionamos a polícia de Ivaiporã, que chegou prontamente ao local e esclareceu a situação.

Devido à aglomeração no local e à captura de fotografias e vídeos, emitimos esta nota para enfatizar que não houve tentativa de assalto real, mas apenas um ato de terror psicológico que possivelmente tinha a intenção de perpetrar algum golpe envolvendo transações de Pix ou algo semelhante.

Continuaremos a operar com determinação, tendo a fé e a proteção divina como guias, e agradecemos a preocupação manifestada por amigos e clientes que se prontificaram a nos apoiar e tranquilizar.

Atenciosamente, Equipe Kandahalli

