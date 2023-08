Tripla colisão deixa três feridos no acesso secundário de Ivaiporã

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No início da noite de segunda-feira (7), uma colisão entre três carros, no acesso secundário de Ivaiporã, deixou três pessoas feridas.

continua após publicidade

Conforme o boletim da Polícia Militar, o acidente foi na Rodovia Celso Fumio Makita por volta das 18h30.

- LEIA MAIS: Colisão entre ônibus escolar e moto deixa vítima fatal na PR-566

continua após publicidade

No local, os policiais militares conversaram com um dos envolvidos no acidente.



Ele relatou que estava trafegando com seu veículo Citroën sentido centro a PR-466 quando um VW/Gol de São João do Ivaí entrou na contramão e colidiu com o VW/Gol/CL de Ivaiporã/Pr. O Citroën também foi atingido na batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, prestaram atendimento para as vítimas.

continua após publicidade

Um idoso de 71 anos teve ferimentos moderados. Outros dois homens de 56 e 57 ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã para melhor avaliação médica.

Siga o TNOnline no Google News