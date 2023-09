Tripla colisão deixa três feridos em Cascavel, entre eles, um bebê

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Acidente de trânsito envolvendo três veículos, dois automóveis Peugeot e uma motocicleta, deixou três pessoas feridas, na Rua Mauro Tolentino, no bairro Santa Felicidade, em Cascavel. A tripla colisão ocorreu no início da noite de quinta-feira (21).

continua após publicidade

As vítimas foram atendidas pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).



- LEIA MAIS: Polícia Civil de SP prende em Apucarana dois suspeitos de roubos

continua após publicidade

O motociclista, um homem de 32 anos, sofreu fratura exposta na clavícula e escoriações. Um bebê de nove meses que estava em um dos carros sofreu um corte no pé esquerdo.A mãe do bebê, uma mulher de 30 anos, teve contusão no joelho.

O motociclista foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O bebê e a mãe encaminhados para um hospital particular.