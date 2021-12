Tripla colisão causa morte e deixa feridos na PR-466

Da Redação

A batida foi entre o distrito de São José em Jandaia do Sul e Marumbi.

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após se envolverem em um grave acidente de trânsito na rodovia na PR-466, entre o distrito de São José em Jandaia do Sul e Marumbi. O acidente aconteceu por volta das 20h30 deste domingo (5)..

De acordo com informações de populares, a batida envolveu três carros, um Chevrolet Celta e dois VW Gol. A vítima fatal seria moradora de Borrazópolis.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros/Defesa Civil de Jandaia do Sul e Apucarana, e do hospital da cidade de Marumbi prestaram atendimento aos feridos.

A Polícia Rodovia Estadual (PRE), Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados. As causas do acidente estão sendo apuradas.