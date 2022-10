Trio suspeito de receptar maquinário agrícola é preso em Califórnia

Da Redação

PM encaminhou os suspeitos à delegacia de Marilândia do Sul

Dois homens e uma mulher foram presos na manhã de sábado (29), em Califórnia, suspeitos de receptação de maquinário agrícola. O trio foi detido na Avenida Ponta Grossa, bem no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles transportavam um pulverizador da marca John Deere - avaliado em mais de meio milhão de reais - furtado no começo do mês em Maringá.

Segundo a PM, uma equipe foi despachada para averiguar os suspeitos que estavam carregando o pulverizador em um Volkswagen Constellation. O motorista estava acompanhado de sua esposa e disse que foi contratado para fazer o transporte do pulverizador até a cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. No local também estava um suposto amigo do casal, que estava em um Ford / Fusion.

O trio apresentou uma nota fiscal de uma distribuidora de São José dos Campos, São Paulo. Contudo, investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos de Maringá chegaram no local e afirmaram que o maquinário agrícola havia sido furtado e apresentaram o boletim de ocorrência com o número do chassi do equipamento furtado.

Segundo a PM, ao verificar o pulverizador ficou comprovado que o chassi havia sido adulterado com uma pintura por cima. Na sequência o equipamento e os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Marilândia do Sul.

