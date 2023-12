Trio que dizia ser do "PCC" causa tumulto em bar de Borrazópolis

Na noite de terça-feira (26), por volta das 23h40, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Paraíba, em Borrazópolis, onde três indivíduos que diziam ser membros do “PCC” causaram tumulto em um bar.

No local, a equipe da PM conversou com a dona do estabelecimento. Ela relatou aos policiais militares que os homens, com camisetas verde, azul e quadriculada, queriam que ela vendesse fiado. Diante da negativa, ameaçaram clientes e danificaram objetos.

A solicitante alegou que posteriormente tomaria as medidas cabíveis quanto aos danos causados, e que no momento apenas iria fechar o seu estabelecimento.

A polícia, em patrulhamento, recebeu informação de um homem ferido no hospital municipal, relacionado ao tumulto.

No hospital, a equipe identificou o homem, que informou que estava no bar e entrou em vias de fato com outro homem (de camiseta vermelha), resultando em escoriações e um sangramento na cabeça. Apesar disso, recusou atendimento, deixando o local acompanhado pelo patrão.

Até o presente momento, nenhum dos três envolvidos foi localizado. A polícia orientou as partes envolvidas e registrou um boletim de ocorrência.

