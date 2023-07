Trio envolvido com tráfico de drogas é detido na região pela PM

Um adolescente de 16 anos e dois maiores, de 24 e 27, foram detidos no final da tarde desta sexta-feira (14) após cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Polícia Militar (PM) em Marilândia do Sul, no norte do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com a polícia, participaram da ocorrência equipes do serviço reservado, Rádio Patrulha, Canil e extra jornada. O local alvo da operação, segundo a corporação, fica na Rua África, no Jardim Tóquio.

-LEIA MAIS: PCPR prende homem por tráfico e apreende arma de fogo em Ivaiporã

continua após publicidade

Após buscas, foram encontrados no local 73 porções de cocaína e uma de maconha. Os entorpecentes foram apreendidos, assim como R$ 216 que são oriundos do tráfico, conforme informou a PM.

O menor foi apreendido e os outros dois envolvidos, presos e encaminhados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News