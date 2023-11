Trio é preso por tráfico de drogas e associação criminosa

Três homens foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (30) por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa em Califórnia, no Norte do Paraná. O trio - de 18, 19 e 21 anos - foi abordado em residência na Rua Joaquim da Silva Ramalho. Com eles, a PM encontrou drogas prontas para comercialização. Uma mulher de 22 anos que estava no local acabou liberada.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Operação da PM prende seis pessoas por tráfico de drogas em Apucarana

Os policiais militares chegaram ao trio após abordagem de um possível usuário de drogas, que relatou a comercialização de entorpecentes no local. Na residência, a PM apreendeu 253 gramas de maconha; 12 gramas de crack; 22 gramas de cocaína; 1 aparelho celular; 1 balança de precisão e R$ 110 em dinheiro trocado.

continua após publicidade

Segundo a PM, a residência não tinha móveis, contendo apenas dois colchões, uma geladeira e um fogão inoperante. No boletim de ocorrências, a Polícia Militar afirma que o trio confessou a prática de tráfico de drogas.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, juntamente com as drogas e os demais itens apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News