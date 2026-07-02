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JANDAIA DO SUL

Trio de adolescentes rouba moto, sofre acidente na fuga e acaba apreendido

Suspeitos usaram um carro de apoio e foram interceptados pela polícia a caminho de Bom Sucesso

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 08:23:30 Editado em 02.07.2026, 08:22:43
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Trio de adolescentes rouba moto, sofre acidente na fuga e acaba apreendido
Autor Motocicleta foi roubada em Jandaia do Sul - Foto: Freepik/imagem ilustrativa

Três adolescentes foram apreendidos na noite desta quarta-feira (1º) após roubarem uma motocicleta no centro de Jandaia do Sul (PR). A captura ocorreu após uma rápida ação policial que terminou com um dos jovens sofrendo uma queda com o veículo roubado durante a tentativa de fuga.

-LEIA MAIS: Casal é resgatado ao apanhar de dupla no Jardim Trabalhista em Apucarana

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O crime ocorreu na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi. Segundo o relato da vítima, ela estava estacionando sua moto quando foi surpreendida pelo trio. Um dos assaltantes apontou uma faca, anunciou o roubo e fugiu levando o veículo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e recebeu a informação de que os suspeitos seguiam em direção a Bom Sucesso. Eles contavam com a cobertura de um carro de passeio prata. Durante as buscas, os policiais localizaram os dois veículos nas proximidades de um trevo de acesso à rodovia.

Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente que pilotava a moto roubada — que estava sem capacete — acelerou para tentar escapar, realizando ultrapassagens perigosas. No entanto, ele perdeu o controle da direção e caiu no asfalto, sofrendo ferimentos no rosto e nos braços. Um dos próprios jovens admitiu aos policiais a autoria do roubo.

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O carro de apoio parou na rodovia logo em seguida, e os outros dois ocupantes se entregaram à polícia. Em buscas no interior do automóvel, a equipe encontrou a arma usada para ameaçar a vítima, uma faca do tipo adaga militar, que foi apreendida junto com dois aparelhos celulares.

O jovem que se acidentou com a moto recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Após a avaliação médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, assim como os seus comparsas.

A moto recuperada e o carro usado no crime foram recolhidos por um guincho e entregues à delegacia. Por se tratarem de menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para localizar e notificar os responsáveis pelos adolescentes, que são moradores das cidades de Mandaguari, Sarandi e Santa Cruz de Monte Castelo.

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apreensão de adolescentes conselho tutelar fuga de jovens jandaia do sul POLICIA MILITAR Roubo de motocicleta
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