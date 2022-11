Trio armado assalta lanchonete e rouba carro em Novo Itacolomi

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar acionou equipes da região mas não conseguiu localizar o grupo de assaltantes

Uma lanchonete foi alvo de um trio de assaltantes armados na noite desta terça-feira (1º), em Novo Itacolomi. O grupo, que tinha apoio de pelo menos mais uma pessoa, que dirigia um Santana, ainda roubou o carro do dono da lanchonete.

O assalto ocorreu por volta das 21 horas. Três homens armados com revólveres e pistolas, entraram no estabelecimento comercial, que fica na área central da cidade e anunciaram o assalto, ordenando que todos deitassem no chão. Um dos homens usava um moleton cinza com capuz e uma máscara de caveira.

Com todos os funcionários e clientes no chão, sob mira dos assaltantes, o grupo limpou o caixa da lanchonete, além da carteira com documentos e cartões de um funcionário, três celulares e, em seguida, fugiram levando também o Chevrolet Cobalt cinza, que pertence ao dono da casa de lanches.

Testemunhas e vítimas da ação informaram à Polícia Militar que do lado de fora da lanchonete, havia um Volkswagen Santana azul, com rodas cromadas, que estaria dando apoio ao trio de assaltantes. A Polícia não conseguiu localizar o grupo.

