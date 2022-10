Tribunal do júri condena a 15 anos dois réus de Faxinal por homicídio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem da Polícia Civil no dia da prisão do casal acusado de homicídio

O Tribunal do Júri de Faxinal, no Vale do Ivaí, condenou um homem e uma mulher por um homicídio cometido na cidade, no dia 13 de novembro de 2020. A sessão de julgamento, realizada nesta segunda-feira (24), durou 14 horas e resultou na pena de 15 anos de prisão para cada réu.

continua após publicidade .

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da comarca, os dois haviam tido um relacionamento amoroso e estavam rompidos na época do crime, mas mantendo boas relações. A mulher estava então namorando outro homem – que acabou sendo a vítima do crime.

LEIA MAIS: Relembre - Triangulo amoroso seria motivação de assassinato em Faxinal

continua após publicidade .

No dia 13 de novembro de 2020, a mulher chegou em casa e encontrou o namorado embriagado, o que gerou uma discussão. Então, ela entrou em contato com o cúmplice e, os dois atacaram a vítima, que foi golpeada até a morte com barras de ferro.

O Conselho de Sentença considerou as qualificadoras de motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa. A dupla foi condenada ainda ao pagamento de indenização de R$ 50 mil aos familiares do homem assassinado.

Ambos estavam presos preventivamente e tiveram a prisão mantida, de modo que não poderão recorrer da sentença em liberdade.

Siga o TNOnline no Google News