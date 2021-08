Três são presos suspeitos de tráfico de drogas em Lunardelli

Da Redação

Drogas apreendidas

Após denúncias a equipe ROTAM e a Polícia Civil de São João do Ivaí, três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Lunardelli. A prisão foi na noite de quinta-feira (12), em uma na esquina da Av. Castro Alves com a Rua Minas Gerais, em Lunardelli

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, diante da denúncia a equipe intensificou o patrulhamento pelas imediações e encontrou um suspeito saindo da casa inacabada. Foi feita a abordagem e encontrado com ele, duas pedrinhas de crack e R$ 25,00 reais.

Na casa outro indivíduo que estava sentado ao lado de uma mesa, onde havia uma pedrinha de crack em cima de uma latinha pronta para uso e outra no papel alumínio. Questionado ele afirmou que estava no local para usar crack, com ele foi localizado a quantia de R$ 20,00.

Ainda segundo a PM, como a denúncia narrava que a droga em maior quantidade ficava guardada na casa em frente, onde residia aquele que era o financiador do esquema (patrão) foi feito contato com o mesmo que ao ser chamado no portão gritou que estava no banheiro, alguns minutos depois ele se apresentou a equipe.

Em buscas pela casa, já na sala foi encontrado no rack uma pedra grande de crack pesando 1,5 grama, no banheiro foi encontrado boiando na água do vaso sanitário, um involucro com 24 pedrinhas de crack com peso aproximado de 3,9 gramas, e no bolso foi localizado a quantia de R$ 310,00 reais em cédulas de diferentes valores.

Findado as buscas os três detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em São João do Ivaí.