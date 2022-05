Três são presos por tráfico de drogas em São João do Ivaí

Da Redação

A equipe ROTAM em patrulhamento na noite de domingo (15) em São João do Ivaí prendeu três pessoas, em ocorrência de combate ao tráfico de drogas na cidade.

Os policiais com vistas a denúncias de tráfico de drogas logrou êxito em visualizar um VW branco, encostado em frente a uma casa suspeita de comercializar entorpecente no centro da cidade. Sendo que um homem desceu e foi até uma mulher que saiu da casa com um carrinho de bebê, após pegar algo da mulher, este saiu do local.

Logo na sequência o carro foi abordado e em busca veicular foi encontrado uma bucha de cocaína pesando 500 miligramas. Questionado, o abordado afirmou que havia pago R$ 50,00 pela droga e comprou no local onde foi visto saindo.

Diante da situação de flagrância foi solicitado apoio da equipe RPA de São João do Ivaí. Na residência estava a proprietária, porém a mulher que havia entregado a droga ao usuário havia saído.

Em buscas pela casa foi encontrado em um dos cômodos, dois potes em locais diferentes, ambos com várias buchas de cocaína, sendo 20 em um pote e nove em outro com peso total 13,400 gramas.

Em um dos quartos, ainda havia R$ 490,00 reais em notas diversas e um invólucro com mais 7,400 gramas de cocaína. No rack da sala de jantar, dois invólucros de crack pesando 10,200 gramas, geralmente vendidas por 300 reais cada 5 gramas para outros traficantes, que renderiam aproximadamente, 100 pedras para venda direta aos usuários.

Foi apreendido também uma tornozeleira eletrônica (rompida) que seria do convivente da dona da casa, que também não se encontrava na residência.

A mulher do carrinho de bebê foi localizada mais tarde pela equipe RPA na rua com R$ 180,00 em dinheiro trocado. Todos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.