Três são detidos em operação contra cigarros eletrônicos na região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de sexta-feira (15), a polícia de São João do Ivaí deu apoio à Operação Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), que resultou na apreensão de cigarros eletrônicos e insumos em uma loja da cidade. Além disso, em outro estabelecimento uma adolescente foi flagrada consumindo bebidas alcóolicas. Três pessoas foram detidas.

continua após publicidade

Na Avenida Curitiba, os agentes da PM localizaram e confiscaram 140 cigarros eletrônicos e 81 insumos (essências). Os dois proprietários da loja foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

- LEIA MAIS: Mulher é ameaçada por ex-marido após pedir medida protetiva

continua após publicidade

Simultaneamente, em outro estabelecimento comercial, situado na Rua General Carneiro, a equipe da Rotam flagrou uma adolescente de 16 anos consumindo bebida alcoólica. O responsável pelo local também foi detido e conduzido pelas autoridades.

A ação conjunta contou com a participação efetiva dos policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

A operação da Justiça da Comarca recebeu também o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Tutelar e demais órgãos de fiscalização da Prefeitura.

A operação, que mirou quatro empresas, incluindo distribuidoras de bebidas e outros produtos, teve como objetivo combater a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e produtos correlatos, bem como coibir a venda desses produtos a crianças e adolescentes, prática proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Siga o TNOnline no Google News