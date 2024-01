Três presos serram grades e fogem da Cadeia Pública de Faxinal

Cadeia Pública do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná

Três detentos conseguiram fugir da Cadeia Pública do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), anexa Delegacia de Polícia Civil de Faxinal, localizada na cidade de Faxinal, região norte do estado, na madrugada desta segunda-feira (8).

Segundo informações da polícia, a fuga ocorreu quando os presos, com idades de 21, 22 e 24 anos, conseguiram abrir um buraco na parede da cela em que estavam.

O trio então se deslocou para uma cela feminina desocupada, onde, utilizando ferramentas improvisadas, serraram as grades. Os fugitivos se evadiram pela parte frontal da cadeia.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estão mobilizadas em operação de busca na tentativa de recapturar os fugitivos.

