Três pessoas são detidas suspeitas de tráfico de crack em Ivaiporã

Uma operação policial realizada na Av. Umuarama, em Ivaiporã resultou na prisão de três pessoas, dois homens e uma mulher, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas. A ação foi desencadeada pela equipe da Rotam após denúncias recebidas via 190 e registradas junto à Agência Local de Inteligência (ALI).

continua após publicidade

De acordo com o boletim da 6ª CIPM, a equipe Rotam, intensificou o patrulhamento na região onde havia denúncias e os policiais viram um GM Astra parando em frente à residência.

- LEIA MAIS: 6ª CIPM registra dois furtos nas cidades de Ivaiporã e Lunardelli

continua após publicidade

O morador foi ao encontro do automóvel. Pouco depois, a mulher também saiu de casa e foi em um terreno vazio. Os agentes viram a mulher tirar uma sacola de um carrinho de reciclagem, manipulá-la e, em seguida, levar até o carro.



Com base nas denúncias e nas observações da equipe foi feita a abordagem ao veículo e encontrado 18.100 gramas de crack, o equivalente a aproximadamente 200 pedras.

No terreno ao lado da casa, onde uma mulher pegou a droga, os policiais encontraram uma sacola contendo uma balança de precisão e ainda um pedaço de crack pesando 1,300 gramas, equivalente a 15 pedrinhas. Além disso, dentro da residência, apreenderam um celular com possíveis registros de venda de drogas e a quantia de R$2.042,00 em cédulas diversas.

continua após publicidade

Ainda segundo informações do boletim, o casal já havia sido detido neste ano por tráfico de drogas, além de um episódio semelhante em 2021. Vale ressaltar que a mulher, enquanto manipulava a droga, estava com um bebê de apenas um mês no colo, colocando em risco a vida da criança por contato do contato com entorpecentes.

Outro indivíduo, que também foi abordado na operação, é conhecido no meio policial por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas em áreas próximas aos bairros Monte Castelo, Jardim Belo Horizonte e nas proximidades do antigo campo do Araçá.

Diante dos fatos, o casal e o proprietário do veículo foram conduzidos à 54ª Delegacia de Polícia, juntamente com a droga, para as medidas de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News