Três pessoas ficam feridas em grave acidente em Faxinal, neste sábado

fonte: Blog do Berimbau

Um acidente na PR-272 deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado (20), em Faxinal, no centro-norte do Paraná.

A colisão frontal ocorreu por volta das 9h30, próximo à "Biquinha", na saída de Faxinal para Cruzmaltina. O acidente envolveu dois carros de passeio.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar as vítimas que ficaram presas às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestaram atendimento às vítimas. Um helicóptero de resgate do Samu também foi acionado.

Duas pessoas com ferimentos foram encaminhadas para o hospital de Faxinal. Uma terceira vítima, que sofreu ferimentos moderados, foi transferida para um hospital da região.





Outra ocorrência

Duas pessoas ficam feridas em capotamento de carro em Ivaiporã

Na manhã deste sábado, por volta das 7h30, a equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu duas vítimas de capotamento, envolvendo um Volkswagen Gol, na PR-466.

O acidente foi próximo ao Posto Trevo. As vítimas, um homem, de 32 anos, e um jovem, de 23 anos, tiveram ferimentos leves.

