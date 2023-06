Três pessoas ficam feridas em batida entre motos na PR-082

Um acidente envolvendo duas motociclistas na PR-082, volta das 18h40 desta segunda-feira (05-06) deixou três pessoas feridas. A colisão foi no trecho entre o distrito de Luar e o trevo da Polícia Rodoviária Estadual, em São João do Ivaí. As informações são do Canal HP.

Segundo informações levantadas no local, um casal seguia de São João do Ivaí para Quinta do Sol, quando no trecho da rodovia, a cerca de dois quilômetros do distrito de Luar, foi surpreendido por outra motocicleta que entrou na pista contrária para ultrapassar.

O condutor que tentou a ultrapassagem disse que estava retornando de Araruna para Mandaguari, e seguia sentia ao trevo da PRE. “Não consegui visualizar a moto vindo, pois tinha outros veículos atrás e as luzes atrapalharam”, disse.

O motociclista de Araruna teve fratura na mão direita. Já o casal de São João do Ivaí sofreu escoriações e reclamava de dores.

