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SOCORRO

Três pessoas ficam feridas após acidente na BR-376, em Mauá da Serra

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi atendida pelos socorristas da concessionária Motiva

Escrito por Da Redação
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Três pessoas ficam feridas após acidente na BR-376, em Mauá da Serra
Autor Socorristas da Concessionária Motiva e também do município de Mauá da Serra estiveram no local - Foto: Arquivo TNOnline

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR-376, nas proximidades do quilômetro 295, em Mauá da Serra (PR). Uma quarta pessoa também foi resgatada pelas equipes de socorro, mas saiu ilesa.

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Uma das vítimas estava gravemente ferida e recebeu os primeiros socorros de uma equipe da concessionária Motiva. Os outros dois feridos, com lesões aparentemente mais leves, foram atendidos pelos socorristas da ambulância municipal.

As equipes de resgate não confirmaram para quais unidades de saúde as vítimas foram encaminhadas após o atendimento emergencial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve presente no trecho para sinalizar a via, garantir a segurança dos demais motoristas e registrar os detalhes da ocorrência. As causas e a dinâmica exata do acidente ainda não foram esclarecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

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acidente de transito BR 376 Mauá da Serra Polícia Rodoviaria federal socorro emergência vítimas de acidente
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