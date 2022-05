Três pessoas feridas em acidente entre Tamarana e Mauá

Da Redação

O motorista Toyota perdeu o controle do carro devido a um derramamento de carga (milho) que se encontrava sobre a pista

Três pessoas ficaram feridas após um Toyota/ Corolla colidir na traseira de caminhão M. Benz/ 2428 na Pr-445, entre Tamarana e Mauá da Serra, próximo à Placa da Vaca. A batida foi na noite de quarta-feira (25), por volta das 21 horas.

continua após publicidade .

De acordo com informação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), posto Ubá do Sul, o motorista do Corolla de 37 anos e uma passageira de 34 anos foram levadas para o Hospital Evangélico de Londrina com ferimentos leves. Outra passageira de 37 anos também com ferimentos leves foi encaminhada ao hospital de Apucarana.

Ainda conforme a PRE, o Toyota trafegava sentido Tamarana a Mauá da Serra e ao atingir o Km 11+330m ao efetuar uma curva para esquerda perdeu o controle do carro devido a um derramamento de carga (milho) que se encontrava sobre a pista e bateu contra um caminhão guincho M. Benz ques se encontrava parado no acostamento efetuando a remoção da carga e limpeza da via.

continua após publicidade .