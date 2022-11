Três pessoas da mesma família morrem em acidente na PR-466

Da Redação

fonte: Blog do Berimbau

Um acidente grave foi registrado na tarde desta quarta-feira (16), em Manoel Ribas, no Paraná, e causou a morte de três pessoas da mesma família. A colisão entre um carro e uma carreta ocorreu na PR-466, no trevo de saída para Pitanga, que também dá acesso a PR-487, com alças para Nova Tebas e Cândido de Abreu.

Durante o acidente, morreram o pai, a mãe e uma criança, de cerca de 6 anos, que estavam em um VW Saveiro branco, que colidiu com a carreta. Segundo informações de testemunhas, com a batida, os veículos caíram em um barranco e o caminhão acabou parando em cima do carro que estava a família.

Agentes da Defesa Civil de Manoel Ribas, e equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atenderam à ocorrência. Os profissionais da criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

Com informações NH Notícias.

