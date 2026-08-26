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Três pessoas com tornozeleira eletrônica são flagradas pela PM descumprindo regras em Ivaiporã

Casos foram registrados durante a madrugada desta quarta-feira (26), no Centro e na Vila São José

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três pessoas com tornozeleira eletrônica são flagradas pela PM descumprindo regras em Ivaiporã
Autor As ocorrências foram registradas no Centro e na Vila São José - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Três pessoas com tornozeleira eletrônica foram flagradas pela Polícia Militar descumprindo regras em Ivaiporã, na madrugada desta quarta-feira (26). As ocorrências foram registradas no Centro e na Vila São José.

O primeiro caso ocorreu por volta da 0h01, na Avenida Castelo Branco, no Centro. A equipe abordou um homem que usava tornozeleira eletrônica.

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LEIA MAIS: Furto de bicicleta em Ivaiporã mobiliza a Polícia Militar

Aos policiais, ele informou que deveria permanecer em casa a partir das 22h. Como estava na rua após o horário determinado, a PM registrou a ocorrência.

Por volta da 1h19, os policiais abordaram dois homens na Avenida Maranhão, na Vila São José. Os dois também usavam tornozeleiras eletrônicas.

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Durante a abordagem, a equipe constatou que os equipamentos estavam desligados.

Todos foram orientados e liberados no local. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por desobediência a decisão judicial e será encaminhada para as providências cabíveis.

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Desobediência Judicial ivaipora Ocorrências Criminais POLICIA MILITAR segurança pública TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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