Três pessoas com tornozeleira eletrônica são flagradas pela PM descumprindo regras em Ivaiporã

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Casos foram registrados durante a madrugada desta quarta-feira (26), no Centro e na Vila São José

Três pessoas com tornozeleira eletrônica foram flagradas pela Polícia Militar descumprindo regras em Ivaiporã, na madrugada desta quarta-feira (26). As ocorrências foram registradas no Centro e na Vila São José.

O primeiro caso ocorreu por volta da 0h01, na Avenida Castelo Branco, no Centro. A equipe abordou um homem que usava tornozeleira eletrônica.

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Aos policiais, ele informou que deveria permanecer em casa a partir das 22h. Como estava na rua após o horário determinado, a PM registrou a ocorrência.

Por volta da 1h19, os policiais abordaram dois homens na Avenida Maranhão, na Vila São José. Os dois também usavam tornozeleiras eletrônicas.

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Durante a abordagem, a equipe constatou que os equipamentos estavam desligados.

Todos foram orientados e liberados no local. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por desobediência a decisão judicial e será encaminhada para as providências cabíveis.

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