Três mortos e um ferido em acidente na PR-460, em Nova Tebas

O acidente envolveu um carro e um caminhão que colidiram de frente

Dois homens e uma mulher morreram no final da tarde de terça-feira (21) em uma batida entre um caminhão e um carro, na Rodovia PR-460, em Nova Tebas, na região central do Paraná As vítimas estavam no carro, da Prefeitura de Nova Tebas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos seguiam em sentidos contrários e bateram de frente.

Morreram no local do acidente, o motorista do carro, ex-vereador Odair José Schiavo e o passageiro Márcio Verneck. Outra passageira Maria Érica Antunes, chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital de Ivaiporã, mas não resistiu.

Um adolescente de 13 anos, filho de Maria Erica também teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital.