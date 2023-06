Três menores são apreendidos após furto em lanchonete de Ivaiporã

Três adolescentes foram apreendidos na manhã de sábado (10), suspeitos de participarem de arrombamento e furto na lanchonete da Associação dos Funcionários de Furnas, em Ivaiporã.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 8h30, os indivíduos entraram na lanchonete pelo forro e levaram várias embalagens de doces, salgadinhos, duas caixas térmicas, uma câmera de monitoramento que ficava dentro da lanchonete, alguns energéticos aproximadamente R$ 200,00 em dinheiro que estavam no caixa.

A equipe realizou patrulhamento pela região e na Rua Terere foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar e informou que os possíveis produtos de furto da lanchonete de Furnas estariam escondidos na residência de um adolescente que mora na região. Ele disse ainda ter avistado movimentação estranha de adolescentes durante a noite na casa do suspeito.

Foi feito contato com o pai do adolescente, ele disse aos policiais que o filho teria chegado em casa por volta das 23h40 da noite anterior com uma caixa de acondicionar bebidas, entrou no quarto se trancou e foi dormir.

No quarto os policiais encontraram alguns dos produtos furtados na lanchonete de Furnas. Indagado, o menor confessou o furto e que estava acompanhado de outros dois menores, e o restante dos produtos estariam com os outros envolvidos.

A equipe então deslocou as residências dos outros envolvidos onde também foram localizados produtos do furto na lanchonete.

Diante do exposto, os três adolescentes e os produtos apreendidos foram encaminhados ate a sede da 6ª CIPM para lavratura do B.O.U e depois entregues na 54ª DRP para providências cabíveis.

Foi feito contato com os responsáveis para que se dirigissem até a delegacia para acompanhar os adolescentes.

