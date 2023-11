Três homens são presos por tráfico de drogas em Marilândia do Sul

Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Manoel Olegário Proença, em Marilândia do Sul, na noite desta sexta-feira (17). A ação foi realizada pela Polícia Militar, com o apoio das equipes Rotam de Jandaia do Sul e Rocam. A PM chegou até o local após várias denúncias de tráfico na região.

No endereço, as equipes notaram movimentação suspeita próxima a uma residência. Ao se aproximarem, um rapaz tentou fugir, mas foi detido. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de crack. O homem confessou estar traficando no local e informou haver mais drogas na casa. Na residência, foram localizadas 65 pedras de crack, quatro pinos de cocaína e R$ 104,85. O suspeito possui passagem por tráfico.

Durante a ocorrência, outro homem chegou ao local e, ao ser abordado, admitiu ter ido buscar cocaína. Após consulta no sistema Sesp, foi constatado um mandado de prisão em aberto por ameaça. O homem foi preso.

O primeiro homem abordado informou sobre a existência de mais drogas em uma residência próxima conhecida como "QG". Ao chegar ao local, dois rapazes foram vistos pela equipe policial. Um fugiu para os fundos, enquanto o outro tentou trancar o portão, mas foi abordado.

Com o homem, foi encontrada uma pedra de crack e R$ 70,00. O suspeito admitiu ter mais drogas na casa. A polícia apreendeu 17 pedras de crack, 21 pinos de cocaína, 12 gramas de maconha, uma máquina de passar cartão de crédito e uma caixa de gilete utilizada para fracionar o crack.

Conforme a PM, as duas casas apresentavam poucos móveis, muita sujeira e características indicativas do comércio de entorpecentes, não condizentes com condições de moradia. Os homens foram presos, e as drogas, dinheiro e objetos foram encaminhados à Delegacia de Marilândia do Sul.



