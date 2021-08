Da Redação

Três homens são presos após roubar casa em Bom Sucesso

Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Militar de Apucarana prendeu três homens, apreendeu uma adolescente e uma arma branca, e recuperou objetos e documentos roubados de uma casa localizada na Rua Delegado Pedro Silveira, em Bom Sucesso.



Após receber informações do roubo, nas proximidades da Cocari, a PM saiu sentido São Pedro do Ivaí em busca de um VW/Fusca, que foi visto minutos depois. A equipe deu voz de abordagem aos três homens e à menor, mas eles começaram a arremessar objetos em uma mata próxima do local.

Durante busca pessoal, conforme o boletim, foi localizada uma bolsa feminina com objetos pessoais e um celular iPhone dourado. No meio do mato, segundo a PM, foi encontrado um canivete com o cabo laranja. Em revista dentro do veículo, a equipe também achou uma carteira, com diversos cartões bancários e documentos, além de um RG e um CPF.

Feito contato com as vítimas, elas confirmaram para a equipe que os objetos localizados eram delas. A PM deu voz de prisão aos homens e apreendeu a adolescente. Todos foram levados para a Delegacia de Policia Civil de Jandaia do Sul.