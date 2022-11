Três homens são detidos acusados de agressão contra mulheres

Da Redação

imagem ilustrativa

Três casos de violência doméstica foram registrados em Ivaiporã no sábado (19), pela Polícia Militar (PM). Os suspeitos foram detidos durante ocorrências registradas num intervalo de 15 horas, entre às 9h40 e 23h50.

O primeiro caso foi na Av. Ceará, onde a vítima disse que pediu ao convivente para que ele retornasse para casa. O autor então a teria agredido com um chute na barriga.

Apesar de não haver lesões, a mulher mostrou interesse em exercer seu direito de representação, sendo então dada voz de prisão ao autor. Sendo ambos, conduzidos à autoridade de polícia judiciária.

Por volta das 15h45, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a solicitante relatou aos policiais, que levou um tapa na cara de seu convivente e ainda foi ameaçada com uma faca.

As partes foram encaminhadas até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Foi checado no sistema Sesp/Intranet e localizado um mandado de prisão contra o autor.

À noite, por volta das 23h50, a PM foi chamada para uma casa no centro da cidade, onde um homem agrediu uma sobrinha com uns tapas, causando lesões no braço e no rosto.

Diante dos fatos relatados e da intenção de representação da vítima contra seu tio, foi dado voz de prisão ao agressor e encaminhado para 6ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado.

