Três homens são baleados na Vila Rica, em Jandaia do Sul

Ocorrência foi registrada na Rua Arthur Monfredinho, na região da Vila Rica

A Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender três vítimas que foram baleadas nesta quinta-feira (22) em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Os tiros foram disparados contra os homens na Rua Arthur Monfredinho, na região da Vila Rica. Segundo a Defesa Civil, dois dos baleados foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia. O outro foi atendido pelo Samu.

O crime aconteceu em via pública. Alguns disparos, inclusive, atingiram veículos que estavam estacionados no local.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram chamadas para atender a ocorrência.

Reportagem em atualização.

