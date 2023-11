Três ficam feridos em acidente entre caminhão e carreta em Jandaia

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (1º) na BR-376 em Jandaia do Sul (PR). Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, atendeu as vítimas.

Segundo informações do subtenente Márcio Leal, do Corpo de Bombeiros, um caminhão ocupado por três pessoas - o motorista e dois passageiros - perdeu o freio ao acessar o trevo de acesso à cidade e atingiu lateralmente uma carreta carregada de soja que trafegava pela rodovia.

Uma das vítimas está com suspeita de fratura pélvica. As outras duas sofreram ferimentos, sendo uma delas na cabeça e outra nos braços e nos ombros. Os feridos serão levados para atendimento hospitalar.

Viaturas da Polícia Militar (PM) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) estão no local aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





