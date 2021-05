Três descumprem toque de recolher e são conduzidos à 54ª DRP

Continua após publicidade

Um motorista que estava descumprindo toque de recolher e com sinais de embriaguez foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil na noite de sábado (29), o caso por volta das 23h30, em Ivaiporã. Outras duas pessoas que também estavam no carro também foram conduzidas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi solicitada pela fiscalização da Prefeitura para localizar e realizar a abordagem de três indivíduos que estariam em um Vectra branco, momentos antes consumindo bebida alcoólica em um posto de gasolina em frente à Praça França, em desobediência aos decretos vigentes. (Consumo de bebida alcoólica, bem como a circulação de pessoas após às 20 horas, estão proibidos pelo decreto municipal).

Após patrulhamento, foi visualizado o veículo na Rua Diva Proença. No carro, dois jovens e uma adolescente. Nada de ilícito foi encontrado com os abordados ou no interior do carro, com exceção de alguns cascos de cerveja vazios e alguns cheios. Foi oferecido o teste do etilômetro ao motorista, porém ele se recusou. Sendo então realizado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Os dois indivíduos e a adolescente foram então encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.