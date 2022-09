Três crianças são flagradas ao pichar parque infantil em Cambira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma ocorrência policial chamou a atenção em Cambira, nesta segunda-feira (26), pautando as conversas na cidade. O parque infantil instalado na praça da igreja amanheceu vandalizado, com pichações em vários brinquedos. A surpresa da ocorrência foi quando os autores foram descobertos: eram, três crianças, meninos de 12 anos. A prova de inocência infantil foi terem gravado um vídeo fazendo a traquinagem, que acabou na Polícia Civil.

continua após publicidade .

Duas ocorrências sobre o episódio foram registradas pela Polícia Militar de Cambira. A primeira delas, por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira (26), a PM foi acionada por funcionários da Prefeitura para registrar o dano ao equipamento público. Na madrugada de sábado (23), os brinquedos do parque infantil instalado na praça da igreja haviam sido pichados. O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil para as providências, principalmente no sentido de tentar identificar os responsáveis.

Ainda na segunda-feira (26), ao final da manhã, outro boletim foi registrado. Já com novas informações, sobre a identificação dos autores da pichação. Os meninos haviam gravado em vídeo a pichação no parquinho.

continua após publicidade .

As crianças, todas na faixa dos 12 anos, se apresentaram à Polícia Militar, acompanhadas por pais ou responsáveis. Conforme a polícia, imagens de sistemas de monitoramento teriam permitido ver os meninos aprontando nas ruas próximas, tocando campanhias em prédios e casas e chutando e batendo em placas de trânsito, além da pichação no parquinho.

A Polícia Militar encaminhou as crianças e os responsáveis para o registro do caso na 17ª Subdivisão Policial, em Apucarana. Os danos ao patrimônio público deverão ser ressarcidos pelas famílias das crianças.

Siga o TNOnline no Google News