Três crianças estão entre os seis desaparecidos no Rio Ivaí

Até por volta das 14 horas desta segunda-feira (19), as seis pessoas desaparecidas no Rio Ivaí, no domingo (18), após o barco que estavam virar não tinham sido resgatadas. Três dos desaparecidos são crianças, duas de 3 anos e uma de 9 anos.

Uma delas é a menina Heloisa, 3 anos, filha do casal Alberony Menegassi de Souza e Patrícia Miranda Menegassi de Souza, moradores de Jacutinga, distrito de Ivaiporã, que também estão desaparecidos. Também estavam no barco e são procurados Adalberto Fernandes e os filhos Sofia e Nicolas de 3 e 9 anos. Os três são de Maringá.

As vítimas estavam em um barco de alumínio com 9 pessoas – 5 adultos e 4 crianças – na região do distrito de Ubaúna. Eles teriam entrado no barco por volta das 16h30 para ver um local chamado ‘Salto dos Três Poços’.

Familiares que estavam no sítio, ao perceber que eles não retornavam por volta das 18h30, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ainda na noite de domingo (18), pescadores voluntários, resgataram nas margens do rio, o casal Marcelo de Carvalho e Jéssica Malaquias, e o filho deles João Vitor de 3 anos, moradores de Sarandi.

Eles receberam os primeiros socorros da equipe do Samu e foram encaminhados ao Hospital Municipal de São João do Ivaí. Eles ficaram em observação e foram liberados na manhã desta segunda-feira.

O batalhão de operações Aéreas divulgou imagens. Veja: