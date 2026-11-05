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CONTENÇÃO DE DESPESAS

Três cidades do Vale do Ivaí cancelam festas após temporais e cortes de recursos

Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Cruzmaltina suspenderam atrações previstas para novembro diante de dificuldades financeiras e riscos climáticos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três cidades do Vale do Ivaí cancelam festas após temporais e cortes de recursos
Autor Bom Sucesso anuncia cancelamento de festa em novembro - Foto: Divulgação

Os prejuízos provocados pelos temporais recentes, a preocupação com novas ocorrências climáticas e a redução de recursos financeiros levaram três municípios do Vale do Ivaí a cancelar festividades previstas para novembro. Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí e Cruzmaltina anunciaram mudanças em suas programações, alegando a necessidade de controlar despesas e preservar recursos para serviços públicos essenciais.

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Bom Sucesso foi o município mais recente a confirmar a suspensão das comemorações. A cidade, que completa 72 anos no próximo dia 26 de novembro, não terá a programação festiva inicialmente planejada para celebrar o aniversário. Segundo a prefeitura, a decisão considera os danos causados pelas chuvas, o risco de novos temporais e a diminuição dos repasses financeiros.

A administração municipal também informou que recursos anteriormente previstos para custear as festividades deixaram de estar disponíveis. Com isso, a realização do evento exigiria uma reorganização das despesas municipais em um momento de incerteza financeira.

A prefeita Rosana Lopes, a Rosana do Ná, lamentou a medida e afirmou que o atendimento à população precisa ser priorizado. “Sabemos o quanto a comunidade espera pela festa de aniversário de Bom Sucesso e lamentamos ter de cancelá-la. Diante dos impactos dos temporais e da redução dos repasses, nossa prioridade é manter os serviços essenciais e atender às necessidades das famílias. Agradeço a compreensão da população”, disse.

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Em São Pedro do Ivaí, a prefeitura decidiu cancelar os eventos que seriam realizados entre os dias 27 e 29 de novembro, em comemoração aos 71 anos de emancipação do município.

O prefeito Rildo Bernardes de Camargo justificou a decisão pela necessidade de cautela na aplicação dos recursos públicos. Além das consequências dos temporais e da possibilidade de novas chuvas intensas, a administração enfrenta redução de repasses e a indisponibilidade de verbas que seriam destinadas à organização da festa.

Sem os recursos externos esperados, o município teria de assumir os custos da programação com dinheiro do próprio orçamento. A prefeitura avaliou que essa despesa poderia prejudicar investimentos e compromissos considerados prioritários.

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Em comunicado oficial, a gestão destacou que pretende manter o equilíbrio financeiro e assegurar condições para atender famílias eventualmente atingidas por novas situações de emergência. A administração reconheceu a expectativa dos moradores pelas comemorações, mas defendeu a suspensão como medida de responsabilidade fiscal.

Cruzmaltina foi a primeira das três cidades a anunciar alterações em sua programação. A prefeitura desistiu da apresentação do cantor sertanejo Leonardo, que estava prevista para novembro e havia sido anunciada em março pelo prefeito Maurício Bueno.

O cachê do artista, estimado em mais de R$ 700 mil, foi um dos fatores considerados na revisão dos gastos. A possibilidade de chuvas durante o período das festividades também pesou na decisão, especialmente porque a edição anterior do evento sofreu prejuízos em razão do mau tempo.

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A programação inicialmente divulgada incluía ainda um show da dupla Guilherme e Santiago e o tradicional rodeio do município.

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