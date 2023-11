Trem atinge veículo que tentava passar por linha férrea em Cambira

Um veículo foi atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea, na tarde desta quinta-feira (16), em Cambira, no Vale do Ivaí (PR). De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 15h40 na passagem de nível na Avenida Paraná. Apesar dos estragos causados no veículo, ninguém ficou ferido.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Câmera flagra assassinato em bar de Apucarana; veja vídeo

Com a batida, parte da carroceria do Fiat Strada foi arrancada pela composição férrea. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou o acidente que ocorreu em cruzamento próximo ao Terminal Rodoviário do município, uma das principais vias de acesso da cidade. O cruzamento está devidamente sinalizado com placas de alerta.

Siga o TNOnline no Google News