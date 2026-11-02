Trem atinge carro preso em linha férrea em Jandaia do Sul; ninguém se feriu





Um trem atingiu um carro que ficou preso na linha férrea em Jandaia do Sul, nas proximidades do trevo Panela de Pedra, no acesso à BR-369, na tarde desta segunda-feira (2). Apesar do impacto da colisão com a locomotiva, ninguém ficou ferido e a ocorrência resultou apenas em danos materiais.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Antes da batida, pessoas que estavam no local perceberam que o automóvel estava imobilizado sobre os trilhos e tentaram empurrá-lo. No entanto, os populares não conseguiram mover o veículo a tempo de evitar o choque com a composição ferroviária, que se aproximava.

Até o momento, as autoridades não confirmaram as circunstâncias ou o tipo de falha que levou o carro a parar e ficar preso sobre a travessia férrea.