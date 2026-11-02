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Trem atinge carro preso em linha férrea em Jandaia do Sul; ninguém se feriu

Populares tentaram empurrar o veículo, mas não evitaram a colisão, que causou danos materiais

Escrito por Da Redação
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Um trem atingiu um carro que ficou preso na linha férrea em Jandaia do Sul, nas proximidades do trevo Panela de Pedra, no acesso à BR-369, na tarde desta segunda-feira (2). Apesar do impacto da colisão com a locomotiva, ninguém ficou ferido e a ocorrência resultou apenas em danos materiais.

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Trem atinge carro preso em linha férrea em Jandaia do Sul; ninguém se feriu
AutorFoto: Reprodução vídeo

Antes da batida, pessoas que estavam no local perceberam que o automóvel estava imobilizado sobre os trilhos e tentaram empurrá-lo. No entanto, os populares não conseguiram mover o veículo a tempo de evitar o choque com a composição ferroviária, que se aproximava.

Até o momento, as autoridades não confirmaram as circunstâncias ou o tipo de falha que levou o carro a parar e ficar preso sobre a travessia férrea.

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Acidente Ferroviário Colisão trem carro danos materiais jandaia do sul segurança nas ferrovias tráfego BR-369
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