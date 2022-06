Trem atinge carro em passagem de nível no Vale do Ivaí

Da Redação

A lateral do automóvel ficou bastante danificada, mas ninguém ficou ferido

Um veículo que tentava fazer a travessia de nível na Vila Maria, no município de Mauá da Serra, região do Vale do Ivaí, foi atingido pela locomotiva nesta sexta-feira, 17. O motorista, Claudinei Ribeiro dos Santos, contou à Polícia Militar (PM) que trafegava com um Fiat Pálio, levando quatro passageiros, quando foi passar pela linha férrea no momento em que a locomotiva estava parada. Segundo ele, havia um espaço para passagem dos veículos.

Ele contou que, no momento em que fazia a travessia, foi atingido lateralmente pelo trem, que não teria dado nenhum sinal de que entraria em movimento. A lateral do automóvel ficou bastante danificada, mas ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o motorista, ele teria retirado o veículo dos trilhos com a ajuda de populares. A PM fez as orientações ao motorista, que demonstrou interesse em representar contra a concessionária pelos danos materiais sofridos.

Outro acidente

Um pedestre, de 62 anos, escapou praticamente ileso de um acidente pouco comum. Ele foi atingido por um trem enquanto caminhava. Apesar do susto, o homem sofreu apenas escoriações leves no rosto.

O caso aconteceu na última segunda-feira, 13, no cruzamento da linha férrea, na esquina de um atacadista, próximo à base do serviço do Samu, em Arapongas.

Os socorristas foram acionados e atenderam o homem que, segundo consta, estaria caminhando ao lado dos trilhos quando teria se descuidado e acabou atingido pela composição. O homem afirmou aos socorristas que não teria percebido a aproximação do trem.

O homem, embora apresentasse apenas escoriações leves no rosto, segundo registros do Samu, foi encaminhado em seguida para o Honpar.