Trator tomba em cima de agricultor de 65 anos em Rio Bom

Um agricultor, de 65 anos, que conduzia um trator pode afirmar que é um sobrevivente. O veículo tombou e ficou em cima do idoso. O acidente aconteceu na zona rural de Rio Bom, no Vale do Ivaí, no final da manhã desta terça-feira (24).

O agricultor realizava um trabalho de silagem. Pessoas que estavam na propriedade perceberam o acidente e foram correndo ajudar a vítima, que ficou embaixo do trator. Apesar do grande susto, o idoso foi socorrido por uma ambulância do município, e a princípio, sofreu ferimentos leves.

Depois de ser socorrido, o agricultor foi levado para receber atendimento em Apucarana.

Susto: motor de carreta pega fogo na BR-376 em Apucarana

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi chamado para combater um incêndio em uma carreta, na BR-376, próximo ao Distrito do Pirapó, no final da manhã desta terça-feira (24). No veículo, que transportava maquinários, estavam o motorista e o ajudante, que não ficaram feridos.

Conforme os Bombeiros, o fogo começou no motor, porém, não se alastrou para todo o caminhão. "Pessoas que estavam passando por aqui, caminhoneiros, trabalhadores, pararam e usaram extintores para controlar as chamas. Pelas informações iniciais, nossas equipes deslocaram em dois caminhões caso fosse necessário uma quantidade maior de água. Fizemos o resfriamento e rescaldo do motor", explicou a tenente Ana Paula.

