Trator passa por cima de trabalhador e vítima é transferida para o Hospital da Providência

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trator em um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira (20), na zona rural de Kaloré (PR). A ocorrência foi registrada no distrito de Jussiara. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida às pressas para o Hospital da Providência, localizado em Apucarana.

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O deslocamento do paciente começou sendo acompanhado por um médico da rede de saúde do município. Durante o trajeto na rodovia, a ambulância foi interceptada por uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu os cuidados intensivos e concluiu a transferência com segurança até a unidade hospitalar apucaranense.

De acordo com relatos preliminares de moradores da comunidade, o acidente teria acontecido no momento em que o trabalhador tentava empurrar o maquinário agrícola, momento em que o veículo acabou passando sobre o seu corpo. As circunstâncias exatas do atropelamento, no entanto, ainda estão sendo apuradas. Até a publicação desta reportagem, não havia mais informações sobre o quadro de saúde da vítima.





