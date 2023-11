Trágico acidente na PR-182 deixa um morto e dois feridos no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na tarde de terça-feira (14), um trágico acidente de trânsito foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-182. O acidente que envolveu quatro veículos resultou na perda de uma vida em Ampére, no Sudoeste do Paraná.

continua após publicidade

A colisão aconteceu no trecho que liga as cidades de Ampére e Francisco Beltrão. A vítima fatal foi identificada como Eduardo Dagostini, de 37 anos, ele estava em um Fiat Argo, que colidiu frontalmente com um caminhão bitrem.

- LEIA MAIS: Polícia apreende carro de motorista sem CNH em Ivaiporã

continua após publicidade

Além desses dois veículos, um Volkswagen Voyage e um Renault Sandero também estiveram envolvidos no acidente. Duas pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita em Ampére.

Eduardo, que era Engenheiro Civil, estava retornando de uma obra em São Lourenço do Oeste, no oeste catarinense, quando o acidente ocorreu. Ele deixa esposa e uma filha pequena que residem em Cascavel atualmente.

O corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Capitão Leônidas Marques nesta quarta-feira, dia 15.

continua após publicidade

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e pela Polícia Civil.

* Com informações Rádio San FM

Siga o TNOnline no Google News