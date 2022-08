Traficantes agridem moradores em retaliação por denúncias em Jandaia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A PM de Jandaia do Sul atendeu a ocorrência, que deve ser encaminhada para a Polícia Civil para investigações

Um grupo de pessoas ligadas ao tráfico e uso de drogas pode estar retaliando uma família de Jandaia do Sul, por conta de denúncias que teriam sido feitas à polícia. Uma mulher foi agredida com coronhadas de arma de fogo, na cabeça, por três homens desse grupo, no final da tarde deste domingo (21). As vítimas desconfiam que as agressões tenham sido motivadas por alguma suspeita dos supostos traficantes sobre denúncias de populares sobre um ponto de tráfico.

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Jandaia do Sul, por volta das 18h30 de domingo (21) por conta de agressões praticadas contra sua irmã. Três homens participaram da agressão e fugiram em seguida, sem levar nada da vítima. Segundo a mulher que solicitou apoio da PM, os três responsáveis pelas agressões são conhecidos na área onde moram e teriam usado uma arma de fogo para dar coronhadas na mulher, que foi socorrida por familiares.

Segundo a vítima relatou aos policiais, a mulher agredida foi levada pela família para outro endereço por medo que os agressores voltassem ao local para novas agressões. Conforme as vítimas, as agressões teriam se dado como uma espécie de retaliação por parte dos criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas acreditam que os agressores acharam que a mulher estaria fazendo denúncias sobre o tráfico de drogas na Vila Santo Antônio.

As pessoas denunciadas pelas vítimas, no entanto, seriam conhecidas no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas. Testemunhas informaram à polícia, inclusive, que dois dos homens denunciados pelas agressões à mulher usam papel alumínio para ludibriar o sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas e que todos usariam, frequentemente, armas de fogo.

A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e orientou as vítimas quanto aos procedimentos cabíveis. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para as investigações.

