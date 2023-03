Trabalhadores resgatados no Paraná viviam em curral ao lado de animais

Da Redação

Parte dos trabalhadores vivia em um curral

O Ministério Público do Trabalho de Paraná (MPT-PR), através da procuradoria de Londrina, confirmou na manhã desta quinta-feira (30), que 14 trabalhadores em situação análoga a escravidão foram resgatados em Mauá da Serra, no norte do Estado. As vítimas são sete homens naturais do município e outros sete do Piauí. Eles foram retirados do local insalubre e levados para um hotel.

Conforme o MPT, os resgatados trabalhavam em uma pedreira, com condições degradantes e sem segurança. A pedreira não possui licença para detonação e além disso os trabalhadores criavam o próprio explosivo mediante a mistura de pólvora com salitre, carvão e enxofre o que representa risco à vida.

Parte dos trabalhadores vivia em um curral com cozinha e colchões improvisados ao lado de animais e a outra parte vivia em tendas montadas com lonas no local onde realizavam o trabalho. Segundo o MPT, eles trabalharam durante oito meses nessas condições.

Além disso, de acordo com o MPT, os proprietários da pedreira abatiam gastos com despesas pessoais dos salários dos trabalhadores que não conseguiam pagar dívidas.

fonte: reprodução/MPT Trabalhadores fabricavam os explosivos

RESGATE

O resgate foi feito na segunda-feira (27) e na terça-feira (28) foi realizada uma oitiva com os trabalhadores e empregadores. O MPT repassou que o prazo final para o empregador fazer o pagamento dos salários dos trabalhadores é nesta sexta-feira (31). O órgão também planeja um acordo com o contratante para resolver os acertos trabalhistas.

A pedreira foi interditada e os responsáveis foram autuados por trabalho análogo a escravidão, conforme o órgão.

