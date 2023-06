Trabalhadores ficam feridos após descarga elétrica em Jandaia do Sul

Quatro trabalhadores ficaram feridos após sofrerem uma descarga elétrica nesta sexta-feira (23) em uma chácara da cidade de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, no Norte do Paraná. O acidente de trabalho deixou um dos funcionários em estado grave.

De acordo com informações, os quatro homens trabalhavam na montagem de barracas no estilo tenda, para um evento que acontecerá neste final de semana no local. No entanto, durante o processo, a estrutura metálica entrou em contato com uma rede de alta tensão.

Um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi utilizado para atender a ocorrência e resgatou o funcionário que ficou em estado grave. Ele foi encaminhado para um hospital de Maringá. Os outros três trabalhadores foram levados para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul também prestou atendimento às vítimas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.





*Com informações Blog do Berimbau.

