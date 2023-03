Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no PR

Da Redação

A operação ocorre desde segunda-feira

O Ministério Público do Trabalho de Paraná (MPT-PR), através da procuradoria de Londrina, confirmou na manhã desta quinta-feira (30), que 14 trabalhadores em situação análoga a escravidão foram resgatados em Mauá da Serra, no norte do Estado.

Conforme o MPT, os resgatados trabalhavam em uma pedreira, com condições degradantes, sem segurança, como a utilização de material explosivo de maneira inadequada. São homens moradores de Mauá da Serra e de outros Estados. Eles foram retirados do local insalubre e levados para um hotel.

Ainda de acordo com informações do MPT, a operação, ainda em andamento, começou na segunda-feira (27), com ação realizada no local de trabalho e do alojamento. Na terça-feira (28) foi realizada uma reunião na Câmara dos Vereadores de Mauá da Serra com o empregador e os trabalhadores.

O MPT repassou que o prazo final para o empregador fazer o pagamento dos trabalhadores é nesta sexta-feira (31), e depois do acerto, retornarão para os locais de origem. O órgão também planeja um acordo com o contratante para resolver os acertos trabalhistas.

A procuradoria de Londrina, responsável por apurar os fatos, repassou que somente na segunda-feira (3/4), poderá repassar detalhes da operação, mas já adiantou que a empresa, o proprietário e o pai do dono serão responsabilizados.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Federal (PF) prestaram apoio na ocorrência. A Polícia Civil também acompanha a operação.

