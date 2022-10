Trabalhadores acionam PM em Jandaia ao serem acusados de furto em bar

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Os entregadores de bebidas ficaram indignados com a suspeita da dona de bar e registraram boletim de ocorrência na polícia

Uma dona de um bar, localizado no centro de Jandaia do Sul, suspeitou que teria sido vítima de um furto e colocou em suspeita a conduta de dois entregadores de uma distribuidora de bebidas. No entanto, quem fez questão de chamar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, foram os dois trabalhadores, indignados com o tratamento dado pela proprietária do estabelecimento.

Os dois entregadores, um motorista de 33 anos, e um ajudante, de 27 anos, relataram que chegaram ao bar, na avenida Doutor Getúlio Vargas, ainda pela manhã, para uma entrega de bebidas. Eles são funcionários de uma distribuidora de Maringá. El iriam deixar no local sete engradados de bebidas, com garrafas de 300 ml.

Conforme os trabalhadores, na hora de fazer a substituição das caixas de garrafas vazias pelas cheias, teriam recolhido um engradado cheio. Fizeram as substituições, concluíram a entrega e seguiram o itinerário, passando por outros estabelecimentos da cidade. E, já à tarde, por volta das 14h30, a proprietária do bar, uma mulher de 29 anos, encontrou os entregadores e disse que eles haviam deixado uma caixa a menos no bar.

Diante da reclamação, os dois teriam feito a checagem das caixas no caminhão e encontraram uma cheira entre as vazias que foram substituídas no local, pela manhã. No entanto, ao chegar ao bar para devolver o engradado, diante das reações da mulher, os mesmos informaram terem questionado a proprietária se ela estava achando que havia ocorrido má fé por parte deles. A proprietária do bar teria, então, dito a eles que “essa escola que vocês estudam já fui expulsa há muito tempo”, sugerindo que eles teriam dado um golpe nela. A mulher teria, ainda, continuado afirmando que “muitos entregadores já fizeram de chegar pra ela e tentar vender caixa com bebida sobrando no caminhão”.

Diante das acusações de furto de bebidas, feita pela proprietária na conversa com eles, os dois trabalhadores decidiram chamar a polícia para registrar a ocorrência. Para eles, a mulher agiu com arrogância e por isso decidiram representar contra ela. Os dois entregadores fizeram questão de explicar que todas as entregas são registradas em notas fiscais.

