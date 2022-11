Trabalhador rural troca tiros com invasores de sítio, em Cambira

Da Redação

A espingarda usada pelo caseiro no revide foi apreendida e entregue à Policia Civil. A arma não tem registro

Um trabalhador rural, caseiro em uma propriedade rural na região do Sete de Maio, em Cambira, trocou tiros com invasores na noite desta segunda-feira (28). Segundo o homem, ele apenas reagiu quando algumas pessoas fizeram disparos na direção de sua casa, acertando janelas.

A polícia militar de Cambira foi acionada pelo proprietário do sítio, que foi informado pelo caseiro sobre a troca de tiros. O caseiro relatou que algumas pessoas chegaram ao sítio por volta das 19h30 e efetuaram uma série de disparos. O homem conseguiu fugir para um sítio vizinho, depois de ter revidado os tiros.





A Polícia Militar esteve no local, onde foram realizadas buscas e confirmadas marcas de disparos de arma de fogo em duas janelas da residência do caseiro.

Quando a Polícia já estava no local, o caseiro, de 52 anos, se apresentou e relatou que estava em sua casa, com a esposa, quando foram surpreendidos pelos disparos, que acertaram as janelas do quarto e da cozinha. Ele informou que, temendo pela integridade física dele e da mulher, se armou de uma espingarda que tinha no sítio e revidou fazendo alguns disparos na direção dos agressores.

O caseiro informou que saiu da casa, quando pode visualizar dois homens, sendo que um deles estaria também usando uma arma longa. Ele fez mais alguns disparos na direção dos homens, que fugiram em direção a uma mata.

O caseiro entregou aos policiais a espingarda que usou no revide, juntamente com os cartuchos deflagrados e os intactos. Ele não tem registro da arma e, por isso, foi encaminhado para a Polícia Civil, para as providências legais.

