Trabalhador perde carro em alojamento coletivo, em Jandaia do Sul

imagem ilustrativa - A Polícia Militar fez o registro da ocorrência no alojamento dos trabalhadores

Um trabalhador de Jandaia do Sul foi vítima de furto em um alojamento utilizado por diversos trabalhadores. Ele teve uma VW Parati furtada da garagem do alojamento, de onde também foram levados outros objetos. Até carne da geladeira dos trabalhadores foi furtada.

A vítima explicou à Polícia Militar que presta serviços terceirizados para uma empresa, localizada próximo ao distrito São José e que está morando na casa usada como alojamento coletivo, que fica no distrito. Nesta quinta-feira (01), relata que saiu do alojamento por volta das 7h30, deixando a Parati na garagem da casa. O carro estava com a chave na ignição e com os vidros abertos.

Ao retornar do trabalho, viu que o carro não estava mais no local. O trabalhador disse também que pode perceber que diversos outros objetos haviam sido furtados, inclusive carnes e mantimentos que estavam na geladeira, além de R$ 200 que estavam em sua carteira.

Uma vizinha do alojamento teria informado que, por volta das 8 horas da manhã, um homem baixo e magro, teria saído com o carro. Um outro vizinho teria visto o mesmo homem chegando com o carro em outra casa, também usada como alojamento de trabalhadores, de onde ele teria retirado alguns objetos.

O homem teria sido reconhecido por vizinhos como sendo também um trabalhador que estava alojado no local. Segundo suspeitas, o responsável pelos furtos seria um colega que morava em Paiçandu, que estaria indo embora nesta quinta-feira.

