Trabalhador morre em grave acidente com pá carregadeira no Oeste do PR

Um homem morreu na segunda-feira (26) em um grave acidente com uma pá carregadeira na Fazenda Cunha no município de Lindoeste, no oeste do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 12 horas.

A vítima identificada como Eugênio Monteiro de Lima , de 66 anos, trabalhava com a pá carregadeira que acabou tombando e esmagou o operador da máquina dentro da cabine.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado, mas chegando ao local a vítima não mais apresentava os sinais vitais e resgataram o corpo que estava preso às ferragens

A Polícia Civil e criminalística estiveram no local investigando a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar (PM) também deu apoio na ocorrência até a retirada do corpo que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

