Trabalhador morre após acidente com trator em zona rural

Um gravíssimo acidente de trabalho ocorreu na tarde desta terça-feira (10) na zona rural entre Manoel Ribas e Ariranha do Ivaí, tirando a vida de um homem. A vítima operava um trator agrícola que tombou. O local da tragédia foi próximo ao Distrito de Santa Mariana do Sul.

De acordo com informações da Defesa Civil de Manoel Ribas, o operador da máquina agrícola perdeu o controle do veículo, fazendo com que ele saísse da pista e tombasse. A vítima do acidente ficou presa às ferragens.

Mesmo com a resposta rápida dos agentes da Defesa Civil, através dos agentes Joelson, Moriggi e Fogaça, e do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, nada pôde ser feito para salvar a vida do homem.

A Polícia Civil e a criminalística, assim como o Instituto Médico Legal (IML), foram acionadas para o local.

